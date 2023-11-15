الكرملين: واشنطن ستستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل دينها الهائل

حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من تداعيات الدين الأميركي الهائل، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل هذا الدين.

وقال بيسكوف في تصريح نشره الصحافي الروسي بافيل زاروبين في قناته بتطبيق "تلغرام" أمس الخميس، إن "الدين العام الأميركي ارتفع بدرجة كبيرة لدرجة أن واشنطن لن تكون قادرة قريبا على طباعة المزيد من الدولارات لخدمته".

وجاء حديث بيسكوف تعليقا على تصريح أميركي حول أن الولايات المتحدة أنفقت 96% من الأموال المخصصة لأوكرانيا منذ أوائل عام 2022.

وقبل أيام، أشار المحلل ألكسندر نازاروف إلى أن كلفة خدمة ديون الولايات المتحدة تقترب من تريليون دولار سنويا، وأن تكاليف خدمة الديون تضاعفت خلال 3 سنوات.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في 18 سبتمبر 2023، بأن دين الولايات المتحدة تجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.