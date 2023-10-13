"شيري" تستضيف قمة دولية تركّز على التكنولوجيا الصديقة للبيئة ومنظومة المستخدمين التعاونية

في الوقت الذي تجاهد فيه شركات السيارات حول العالم لبناء روابط وعلاقات متينة مع قاعدة مستخدميها، تستعد شركة “شيري” الصينية لصناعة السيارات لاستضافة "قمة مستخدمي "شيري" الدولية لعام 2023" من 15 إلى 20 أكتوبر 2023. سيُعقد هذا الحدث المرتقب في مدينة ووهو بالصين، وسيجمع نخبة متنوعة من المستخدمين الدوليين وقادة الفكر المؤثرين ووسائل الإعلام العالمية البارزة. من المتوقع أن تسلط القمة الضوء على عدد من الموضوعات الشاملة، من قبيل الوعي البيئي والتكنولوجيا المتطورة ومستقبل القطاع، سينطلق المشاركون في رحلة جماعية لإعادة تعريف تجربة المستخدم.

استناداً إلى مفهوم علامة "شيري" التجارية وقيمها الأساسية المتمثلة في "مراعاة البيئة والتكنولوجيا والأسرة والرفقة"، سيستقطب المؤتمر الكثير من شركاء العلامة التجارية في مجال التكنولوجيا الذكية، حيث سيتولون معاً تنظيم معرض للمنتجات الصديقة للبيئة يسلّط الضوء على كل من الأشخاص والسيارات وأنماط الحياة اليومية بسلاسة مطلقة. من شأن هذا الحدث المرموق أن يدعم الحوار المفتوح بين "شيري" ومجتمع مستخدميها العالميين، ويتيح بالتالي للشركة جمع ملاحظاتهم واستكشاف أنماط الحياة المبتكرة التي تساهم التقنيات الذكية الجديدة بتسهيلها.

انطلاقاً من إيمان "شيري" الراسخ بأن تلبية احتياجات المستخدمين من شأنها أن تعزز قيمة منظومة المستخدم، كما ستسعى إلى التركيز بشكل كبير على التكنولوجيا الرائدة خلال استضافتها لـقمّة مستخدمي "شيري" الدولية لعام 2023. واستناداً إلى حافظتها الواسعة من المنتجات ذات الأداء المتميز، ستعمل "شيري" على بناء تكامل قوي بين المستخدم والبيئة، ما يمهد الطريق نحو تحقيق نقلة نوعية رائدة في مجال صناعة السيارات.

وفي إطار التزامها المستمر بالبقاء على معرفة دائمة بمتطلبات المستخدمين ومواكبة أحدث التوجهات، تمكنت "شيري" من تعزيز سمعتها باعتبارها العلامة التجارية الدولية المسؤولة والمراعية للجميع. ويشكّل التزام الشركة الراسخ بخلق قيمة للمستخدم والحرص على تحقيق رضا المستخدم بمثابة شهادة على القيم التي تؤيدها وتتمسك بها.

وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، يكتسب التزام “شيري” الراسخ بالاستدامة أهمية أكبر، ويؤكد التزام العلامة التجارية باعتماد ممارسات المحافظة والاستدامة في مجال الإشراف البيئي، انسجاماً مع تركيز الإمارات على التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء. هذا وتعدّ أهداف “شيري” متماشية تماماً مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. بالتالي، سيسمح إطلاق التقنيات المبتكرة والسيارات الصديقة للبيئة في سوق الإمارات العربية المتحدة لشركة “شيري” بالاضطلاع بدور أساسي في دعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.