الذهب يواصل الارتفاع في ظل صراع الشرق الأوسط وتراجع الدولار والسندات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم، غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الدولار وعوائد السندات.

وبحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر أيلول. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1876.90 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل و "حماس" الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.

ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأميركي أمس إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولار.