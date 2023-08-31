«إكس» تتيح مكالمات الفيديو والصوت على منصتها قريباً

قال إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»- تويتر سابقاً- إن الشركة تعمل على تفعيل خاصية مكالمات الفيديو والصوت عبر المنصة دون الحاجة لوجود رقم هاتف معرف. مشيراً إلى أن الخاصية الجديدة ستكون متاحة على أنظمة «آي أو إس» و«أندرويد» و«ماك» وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن ماسك يسعى لجعل «إكس» منصة مفضلة لإجراء المكالمات على مستوى العالم.

وبهذه الخطوة، ستقدم «إكس»" خدمات ممثلة لخدمات منصات شركة «ميتا»