اليونان تغلق موقع الأكروبوليس مؤقتا لحماية السياح من موجة حارة

ستغلق اليونان موقع الأكروبوليس الأثري لعدة ساعات اليوم الجمعة لحماية زائري أحد أشهر المعالم التاريخية عالميا من موجة حر شديد تجتاح البلاد وغيرها من الدول في جنوب أوروبا.

وقالت السلطات إنها ستغلق هضبة الأكروبوليس، حيث يوجد معبد البارثينون الذي يزوره ملايين السياح كل عام، اليوم الجمعة من وقت الظهيرة وحتى الخامسة مساء بالوقيت المحلي (من 0900 إلى 1400 بتوقيت جرينتش).

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليونانية أن تبلغ الحرارة 41 درجة مئوية في أثينا بحلول منتصف النهار، وغالبا ما تكون درجات الحرارة بهضبة الأكروبوليس، التي تطل على عاصمة اليونان، أعلى نظرا لارتفاعها وافتقارها إلى الظل.

ووزع العاملون بالصليب الأحمر اليوناني زجاجات المياه على السائحين الذين شكلوا طوابير طويلة واستخدموا مراوح اليد لترطيب أجسادهم تحت ظلال أشجار الزيتون عند مدخل الأكروبوليس، وذلك قبل أن يغلق المعلم الشهير أبوابه مؤقتا.

ويشهد جنوب أوروبا موجة حارة مع إصدار تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في القارة الأسبوع المقبل، مما يثير المخاوف بشأن تأثير ذلك على صحة السكان والمحاصيل والحيوانات.