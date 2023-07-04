مطور تطبيقات: ميتا تعتزم إنتاج بديل لـ "تويتر"

قال مطور التطبيقات الإلكترونية أليساندرو بالوتسي إن شركة ميتا، وهي الشركة الأم لفيس بوك، تعمل على ما يبدو على تطوير بديل لتويتر يطلق عليه اسم "ثريدز".

ونشر بالوتسي أخيراً تغريدة عبر تويتر قال فيها إن استنساخا جديدا لتويتر قد تم إصداره على متجر "جوجل بلاي"، ولكن يبدو أن التطبيق قد تم تسريبه عن طريق الخطأ وهو غير متوفر حاليا.

وعلى الرغم من أن ثريدز لم يعد مرئيا على متجر جوجل بلاي، إلا أن بالوتسي تمكن من التقاط لقطات شاشة للتطبيق، مما يوفر لمحة عن واجهة المستخدم الخاصة به.

وكشفت إحدى لقطات الشاشة عن شاشة تسجيل الدخول، مما يشير إلى أن المستخدمين قد يتمكنون من تسجيل الدخول باستخدام حسابات "إنستغرام" الخاصة بهم. وعرضت لقطة شاشة أخرى قائمة بالحسابات التي تمت متابعتها من "إنستغرام" ، مما يشير إلى أنه سيكون لدى المستخدمين خيار متابعة الحسابات المحددة على "ثريدز".

وتحمل "ثريدز" العديد من أوجه التشابه من حيث الوظائف والخصائص مع تويتر. واستنادا إلى لقطات الشاشة، يتميز التطبيق بعدد الأحرف للمشاركات، بالإضافة إلى الرموز المألوفة لإعادة نشر المنشورات والإعجاب بها والرد عليها ومشاركتها.

ويجري تطوير "ثريدز" في "ميتا" منذ أوائل كانون الثاني/يناير، ويعمل تحت الاسم الرمزي "بروجيكت 92".

ووفقا لكبير مسؤولي المنتجات في ميتا، كريس كوكس ، تم تأكيد الاسم خلال معاينة ثريدز، حيث ذكر أنهم يتلقون تعليقات من المبدعين والشخصيات العامة الذين يرغبون في منصة تدار بشكل جيد.

ولم تكشف ميتا بعد عن تاريخ الإطلاق الرسمي لـ "ثريدز"، مما يترك المستخدمين فضوليين حول موعد توفر هذا البديل لـ "تويتر".