ارتفاع ثقة المستهلكين في فرنسا خلال يونيو

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال يونيو الجاري إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 85 في يونيو 2023 بعدما بلغ 83 في مايو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ مايو 2022.

وتحسن تقييم الأسر لوضعها المالي في المستقبل بنسبة طفيفة في يونيوالجاري، حيث ارتفع إلى سالب 16 بعدما سجلت سالب 17.

وجاءت آراء المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام في البلاد على مدار الـ12 شهرا المقبلة أقل تشاؤما، حيث ارتفع المؤشر إلى سالب 51 في يونيو 2023 بعدما سجل سالب 56 في مايو السابق.