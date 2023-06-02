تراجع الاستثمارات في سوق المساكن الأميركية

مع ارتفاع أسعار الفائدة واختفاء التمويل منخفض التكاليف، أصبح المستثمرون يترددون في الاستثمار في سوق المساكن الأميركية.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «ريد فين» للاستشارات العقارية، تراجعت مشتريات المستثمرين من المساكن في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 49% تقريباً عن الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإيجارات وانخفاض قيمة المساكن، ما يقلص قدرتهم على تحقيق الأرباح المنشودة من تعاملات هذه السوق.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن هذا التراجع هو الأكبر منذ بدء نشر تلك البيانات في الربع الأول من عام 2000، كما أنه أكبر تراجع في إجمالي المشتريات في سوق المساكن الأميركية، خلال الربع الأول من العام الماضي الذي بلغ 41% سنوياً.