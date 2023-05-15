الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين بعد الانتخابات

استقرت الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين في التداولات المبكرة وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد بعد النتائج غير الحاسمة حتى الآن للانتخابات الرئاسية.

وجرى تداول الليرة عند 19.64 مقابل الدولار بحلول الساعة 06:08 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهرين عند 19.70، كما أنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها الذي سجلته هذا العام بعد زلازل فبراير.

ورغم أن حزبي كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو يزعمان تصدر السباق الانتخابي الذي جرى الأحد، فإن المصادر في الجانبين تقر بأن أيا منهما لم يتخط عتبة 50% للفوز من الجولة الأولى.

وقفز فارق مقايضة التخلف عن السداد في تركيا لأجل خمس سنوات 105 نقاط أساس عن مستويات يوم الجمعة إلى 597 نقطة أساس وفقا لستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2022.

وتراجعت الليرة بواقع 5% منذ بداية العام.

ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة المحتملة في 28 مايو .