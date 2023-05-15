مسؤول سابق في «تيك توك» يتهمها بممارسات غير قانونية

يقاضي مدير سابق في «بايت دانس» في الولايات المتحدة، هذه الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، متهماً إياها بفصله لأنه أعطى تنبيهاً بشأن ممارسات غير قانونية لها.

ويطالب مسؤولون أميركيون كثر بحظر «تيك توك» في الولايات المتحدة، مؤكدين أن المنصة الشعبية تسمح لبكين بجمع بيانات المستخدمين من دون علمهم والتأثير في آرائهم، وهو ما ينفيه التطبيق باستمرار.

وبحسب الدعوى المرفوعة في محكمة سان فرانسيسكو في الأول من مايو، اكتشف يينتاو يو، بعد تعيينه في منصبه في كاليفورنيا في صيف عام 2017 أن «بايت دانس» كانت «تسرق» مقاطع فيديو منشورة على الشبكتين المنافستين (إنستغرام وسناب تشات) لوضعها على منصاتها. وقد نبّه يو، الذي كان يرأس قسم الهندسة في «بايت دانس» في الولايات المتحدة، رؤساءه في الشركة لكن من دون جدوى، واستمرت سرقة الملكية الفكرية من دون عوائق. وقد فُصل يو من منصبه في نوفمبر 2018.