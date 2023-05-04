البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (أو 0.25 نقطة مئوية) إلى 3.25٪ اليوم الخميس.

و أعلن البنك في بيان له أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدا وأنه "في ضوء الضغوط التضخمية المرتفعة المستمرة قرر مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضح أن التضخم الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة ارتفع لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية.. وفي الوقت نفسه يتم نقل الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى التمويل والظروف النقدية في منطقة اليورو، في حين أن التأخر وقوة الانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي لا يزال غير مؤكد.