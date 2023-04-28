أرباح «توتال إنرجي» الربعية ترتفع 12% إلى 5.6 مليارات دولار

أعلنت مجموعة «توتال إنرجي»، أمس، أنها حققت أرباحاً صافية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 5.6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 12%، على الرغم من تراجع أسعار الغاز والنفط.

وكانت المجموعة الفرنسية العملاقة سجلت العام الماضي، من يناير إلى مارس، أرباحاً صافية بقيمة 4.9 مليارات دولار، لكن مع الأخذ في الحسبان الاحتياطي الكبير، نتيجة انخفاض الأصول بقيمة 4.1 مليارات دولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس». وأعلنت المجموعة في الوقت نفسه بيع عملياتها للتنقيب في الرمال النفطية في كندا لشركة «سانكور إنرجي» مقابل 4.1 مليارات دولار، في إطار استراتيجية للحد من انبعاثات الكربون، بعد الإعلان في بداية العام عن خطة للانفصال عن أصولها الكندية.

وذكرت المجموعة في بيان صدر تزامناً مع نتائج الربع الأول، أن الصفقة المتعلقة بكل سندات الشركة الفرعية الكندية التابعة للمجموعة الفرنسية «توتال إنرجي إي بي كندا إل تي دي» يجب أن يتم إنهاؤها «قبل نهاية الربع الثالث من 2023».

وكانت المجموعة الفرنسية سجلت في عام 2022 أعلى نسبة أرباح في تاريخها، حيث بلغت 20.5 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز والنفط في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.