شركة «بيد باث آند بيوند» الأميركية تشهر إفلاسها

قالت شركة «بيد باث آند بيوند» الأميركية لبيع الأدوات المنزلية بالتجزئة، إنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس، لكن متاجرها ومواقعها الإلكترونية ستظل مفتوحة.

وقدمت الشركة الطلب أمس الأحد، إلى المحكمة الجزئية الأميركية بولاية نيوجيرسي، حيث قدرت أصولها والتزاماتها بين مليار و10 مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل الشركة في تأمين الأموال اللازمة للبقاء في السوق.

وقالت الشركة، ومقرها في «يونيون» بولاية نيوجيرسي، إن متاجرها ستظل مفتوحة وستستمر في خدمة المتعاملين، في وقت «تبدأ جهودها لإغلاق مواقع البيع بالتجزئة المملوكة لها». وشددت على أنها تعتزم الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها وموظفيها وشركائها.