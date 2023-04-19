الذهب يتراجع على خلفية ارتفاع الدولار وتوقعات الفائدة في أميركا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2003.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش.



كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2016.20 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر به أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.



ويحاول المستثمرون حاليا البحث عن مؤشرات عما إذا كان رفع الفائدة في مايو أيار سيكون الأخير قبل أن يوقف الاحتياطي الاتحادي مؤقتا دورة رفع أسعار الفائدة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.16 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1075.58 دولار، فيما صعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1624.72 دولار.