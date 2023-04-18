تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

استهلت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع الجديد، أمس، بالتراجع في ظل ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، مع توقع المستثمرين زيادة جديدة في أسعار الفائدة الأميركية.

وقال توماس باركين رئيس بنك الاحتياط الاتحدي في ريتشمونت وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إنه يريد دليلا إضافيا على بدء تراجع التضخم إلى النطاق المستهدف قبل وقف زيادة أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار ظهر اليوم إلى 23ر102 نقطة مقابل 16ر102 نقطة قبل ذلك بوقت قليل وبارتفاع نسبته 6ر0% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى المعدن الأصفر تعاملات اليوم بتراجع قدره 80ر8 دولار إلى 2007 دولارات للأوقية تسليم يونيو المقبل، بعد ارتفاعه في وقت سابق من التعاملات إلى 2028 دولار للأوقية. كما تراجع المعدن خلال التعاملات إلى 40ر1993 دولار للأوقية قبل أن يقلص خسائره قبل نهاية التعاملات.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 372ر0 دولار إلى 088ر25 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0405ر0 دولار إلى 0660ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.