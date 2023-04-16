السعودية.. نقل 4% من أسهم "أرامكو" لـ "سنابل للاستثمار"

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد إتمام نقل أربعة بالمئة من إجمالي أسهم أرامكو من ملكية الدولة إلى شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وجرى تحويل الأسهم من أرامكو إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار المعروفة باسم سنابل للاستثمار، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وستظل الدولة أكبر مساهم في أرامكو بعد نقل الملكية، إذ لا تزال تحتفظ بملكية 90.18 بالمئة من أسهم أرامكو.