شعار "دوغ كوين" يظهر على صفحة "تويتر" الرئيسية.. والعملة ترتفع 30 بالمئة

ارتفعت العملة الرقمية "دوغ كوين" (Dogecoin) بنسبة تصل إلى 30 بالمئة بعد أن تغير شعار الطائر الأزرق في تويتر إلى "ميم الكلب" الذي تتخذه العملة المشفرة شعارا لها، وفقا لما ذكر موقع "بلومبيرغ".

ولاحظ بعض مستخدمي تويتر أن زر الصفحة الرئيسية في الزاوية العلوية اليسرى من متصفحات الويب الخاصة بهم، والذي عادة ما يكون الطائر الأزرق قد جرى استبداله برسوم كاريكاتورية لكلب من سلالة "شيبا إينو".

ويعد الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مالك موقع تويتر، من أهم وأبزر الداعمين لتلك العملة المشفرة.

ولم يرد موقع تويتر على سؤال "بلومبيرغ" بشأن تغيير شعار الشركة. لكن ماسك نشر تغريدة تحتوي على رسم كاريكاتوري يشير إلى تغيير الشعار من الطائر إلى "ميم الكلب".