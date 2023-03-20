ملتقى الوكلاء الضريبين يناقش الاستعداد لضريبة الشركات

عقد الوكلاء الضريبيون ملتقاهم السنوي نهاية الأسبوع الماضي بأبوظبي حيث تمت مناقشة مدى الجاهزية والاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات بجانب عدد من الموضوعات ذات الصلة وفي مقدمتها مبادرة الهيئة الاتحادية للضرائب "باقة موفق".

وقال المنسق العام للملتقى محمد حلمي، لـ"الإمارات اليوم"، إنه تمت أيضا مناقشة

إيجابيات خدمة موفق للشركات الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالإطار الفكري والعملي والمفاهيم الأساسية للضريبة على الشركات والاعمال ومدي جاهزية واستعداد الوكلاء الضريبين من الناحية الفنية والمهنية والتأهيلية لضريبة دخل الشركات".

وأضاف حلمي أن باقة موفق بها الكثير من الإيجابيات للشركات الصغيرة والمتوسطة منها تقديم حلول مبتكرة تساعد الأعمال على الامتثال الضريبي وتنظيم السجلات المحاسبية والقوائم المالية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل بضريبة الشركات وكذلك توفر الباقة عدة خدمات وتسهيلات مطورة خصيصا لتناسب متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الأمارات العربية المتحدة وتوفير البرامج المحاسبية لطرح باقات خاصة منخفضة التكاليف لمسجلي باقة موفق بجانب تخفيف الأعباء المالية عن تلك الفئة من الشركات ووضع نظام محاسبي شفاف قابل للتدقيق المحاسبي وتسهيل الامتثال لكل التشريعات الضريبية وتقديم أفضل الممارسات التي تتسم بالمهارة وبذل العناية المهنية.

وأردف حلمي أن هناك التزام من قبل الوكلاء الضريبين المنضمون للمبادرة بشروط وأحكام تتعلق بضمان تقديم أفضل الخدمات المحاسبية وأمور التدقيق، بجانب الحفاظ على سرية المعلومات وحماية البيانات للخاضعين للضريبة إضافة إلى برامج تدريبية لأصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة، خاصة بأساسيات الإجراءات الضريبية وتأهيلهم للإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة لدعم امتثالهم للقوانين والإجراءات الضريبية وأخيرا تخفيض بنسبة لا تقل عن 20% في مقابل تكاليف وأتعاب كل الخدمات المحاسبية والمالية والتدقيق التي يقدمها كل وكيل ضريبي لأصحاب الأعمال المسجلين في برنامج موفق

وتابع أن الوكيل الضريبي سيؤدي الخدمات، بموجب الاتفاقية الموقعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقاً للممارسات الجيدة ولجميع القوانين المعمول بها وكذلك وفقاً لاتفاقية مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء التي يتم الاتفاق عليها ويعمل على توفير بييئة ضريبية مثالية مشجعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، والمساهمة في الجهود الحكومية المتواصلة لتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأردف أن اهم النقاط التي تمت بالملتقي الوكلاء بما يخص ضريبة دخل الشركات تشمل:

- التعريف بالإطار الفكري والعملي والمفاهيم الأساسية للضريبة على الشركات والاعمال

- التوعية بقانون الضريبة على الشركات والاعمال رقم 47 لسنة 2022

- التوعية بمتطلبات الاعداد لتطبيق الضريبة على الشركات والاعمال

- التوعية حول متطلبات السياسات والإجراءات الضريبية

- القاء الضوء على شروط وإجراءات التسجيل للضريبة على الشركات والاعمال.

- نظرة تاريخية للضريبة على الشركات والاعمال

- مفاهيم ومبادي الضريبة على الشركات والاعمال

- نسب الضريبة على الشركات والاعمال

- مرونة قانون الضريبة على الشركات والاعمال

- أهمية تسعير المعاملات في الضريبة على الشركات والاعمال

- مدى جاهزية واستعداد الوكلاء الضريبين من الناحية الفنية والمهنية لضريبة دخل الشركات.