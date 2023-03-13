قناة السويس تسجل اليوم أعلى معدل عبور يومي في تاريخها

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، للصحفيين صباح الاثنين إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث تعبر 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

وقال ربيع في تصريحات للصحفيين بمكتبه الإثنين إن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال يبلغ 56 سفينة بحمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، فيما تعبر 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية 9ر2 مليون طن.

وتسجل حركة الملاحة بالقناة، اليوم ، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث تعبر 25 سفينة حاويات و 28 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 33 ناقلة، و6 سفن من حاملات السيارات، و 15 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع ما بين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وغيرها.