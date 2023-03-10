"أمازون الإمارات" تطلق "تخفيضات رمضان" بنسب تصل إلى 50%

أعلنت شركة "أمازون" اليوم الجمعة، عن إطلاق فعالية التخفيضات الرمضانية المرتقبة، التي تبدأ في منتصف ليلة 11 مارس حصرياً لأعضاء برنامج "برايم"، ويوم 12 مارس لجميع العملاء الآخرين، وتستمر حتى 21 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أن التخفيضات ستشمل عروضا تصل إلى 50%، مع خصومات إضافية من شركائها من البنوك، لدعم العملاء أثناء استعدادهم لاستقبال شهر رمضان وتحضير المستلزمات الأساسية للمنزل.

وستضم تخفيضات شهر رمضان عروضل في كافة فئات المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية، وأجهزة المنزل، وأساسيات المطبخ، والأزياء، والإلكترونيات، والمزيد، من أفضل العلامات التجارية المحلية، والإقليمية، والعالمية.

وسيتمتع أعضاء برنامج "برايم" في دولة الإمارات بتخفيضات "أمازون"، حيث يمكنهم الاستفادة من التخفيضات الرمضانية على (Amazon.ae) والتسوق قبل 24 ساعة من إطلاق موسم التخفيضات لكافة العملاء، إضافة إلى الاستفادة من عروض حصرية وشحن مجاني خلال فترة التخفيضات.

ويمكن للعملاء الاشتراك في برنامج "برايم" مع فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوماً على (www.amazon.ae/prime) للاستمتاع بجميع مزايا البرنامج والتوفير الإضافي الخاص بأعضاء برايم.

كما بإمكان العملاء الذين يتسوقون خلال تخفيضات رمضان على (Amazon.ae) التسوق من مجموعات مختارة من المنتجات الرمضانية من المتاجر المحلية، مثل العبايات أو أدوات المطبخ طوال فترة التنزيلات.