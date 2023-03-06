هيرميس: أسواق الإمارات والسعودية تتصدر الطروحات الجديدة في 2023

أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، عن سعادته بتنظيم الدورة السنوية السابعة عشر لمؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› الأكبر من نوعه في العالم، حيث يمثل المؤتمر فرصة كبيرة لتنمية سوق رأس المال في الأسواق الناشئة والمبتدئة، فضلًا عن كونه حلقة الوصل المباشرة بين كبار المستثمرين وأهم الشركات المدرجة في البورصات حول العالم.

وأضاف عوض أن "دولة الإمارات تستعد لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2023 (COP28)، وهو توقيت مثالي للشركات لاستعراض دورهم الفعال في تقليل الانبعاثات الكربونية عبر تبني العدد من الأطر واستراتيجيات الممارسات الاستثمارية المسؤولة بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل وتحقيق نمو مستدام على كافة الأصعدة سواءً الاجتماعية أو الاقتصادي أو البيئية".

بدوره، أفاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، محمد فهمي، بأن "المجموعة تعمل حالياً على خمسة طروحات في أسواق خليجية مختلفة، منها شركة في قطاع الخدمات المالية في سوق دبي المالي، وشركة في قطاع التجزئة في سوق الكويت، إضافة إلى شركتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بخلاف أدنوك للغاز. وأشار فهمي، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر «هيرميس»، إلى أن المدى الزمنى للطروحات الخمسة خلال بداية الربع الثاني حتى الربع الرابع من العام الحالي. وأضاف، أن "(هيرميس) تنتهي في الوقت الراهن من طرح شركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية في بورصة مسقط".

وتوقع الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عودة النشاط والزخم مجددا لقطاع الاستحواذات والاندماجات في المنطقة، لاسيما في قطاع التكنولوجيا الذي قد يشهد اندماجات لخلق كيانات أكبر.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، إن "سوق أبوظبي أصبح له تواجد كبير نتيجة خطط الحكومة لطرح الشركات بصورة متسارعة، وبالتالي بدأت تتغير نظرة المستثمرين بالسوق لأن حجمه زاد إلى مستوى قياسي، فضلا عن تنوع الإصدارات والطروحات التي أصبحت عامل جذب كبير للمستثمرين الأجانب".وذكر أبو باشا، أن "القطاعات التي يتم طرحها تضم قطاعات البنية التحتية والمالية والرعاية الصحية والتعليم".

وكشف أن سوق الإدراجات في المنطقة يشهد زخما كبيرا وتقود أسواق الخليج بدعم التطورات الاقتصادية الإيجابية سواء ارتفاع أسعار البترول والفوائض الموجودة والجهود الإصلاحية لاسيما في الإمارات والسعودية. وتوقع أبو باشا، استمرار أسواق الإمارات والسعودية في قيادة أسواق المنطقة على صعيد الطروحات الجديدة في عام 2023.

على جانب أخر، توقع الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، جذب استثمارات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار ضمن مشروعات الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن الجولة التمويلية التي قامت بها الحكومة المصرية الشهر الماضي لعدد من الدول الخليجية استهدفت إلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموا جيدا رغم التحديات، وكذا الوقوف على خطة ادماج القطاع الخاص في التنمية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف سليمان، أن هناك رغبة من مستثمرين قطريين للعودة للسوق المصرية لاسيما في قطاعات اللوجستيات وتداول الحاويات والأسمدة والقطاعات التصديرية. وحول استثمارات المنصة المشتركة بين مصر والإمارات والتي تستهدف 20 مليار دولار خلال 10 سنوات وتم اطلاقها في العام 2019، قال إنها تبلغ حاليا 5 مليارات دولار، متوقعا أن تشهد طفرة الفترة القادمة لاسيما في ملف التكامل الصناعي. وحول صندوق ما قبل الطروحات، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق لديه 3 مراحل، وحاليا يوجد 11 شركة سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين أو طرح عام أو كليهما، مضيفا أن ما بين 2 إلى 3 شركات سيتم طرحها خلال الشهر المقبل. وأشار سليمان، أنه سيتم الاعلان خلال أيام عن ترسية استثمارات في 7 فنادق.

وبسؤاله عن خطط إطلاق عدد من الصناديق الفرعية، قال: "قريباً سنطلق صندوق فرعي متخصص للاستدامة والاستثمارات الخضراء، وجاري العمل على تحويل 23 مذكرة تفاهم في المجال لاتفاقيات إطارية". وقال سليمان إن خطط الصندوق الوصول بأصوله إلى أكثر من 65 مليار جنيه العام الحالي، مشيراً إلى أنه يحقق سرعة في النمو تفوق 100% سواء في حجم المحفظة أو الأصول المدارة. وذكر أن الاتصالات مستمرة مع مجموعة «أداني»، ويخططون لاستثمارات بمصر في الهيدروجين الأخضر وقطاعات الزراعة والمصارف واللوجستيات.