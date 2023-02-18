«غولدمان ساكس» يتوقع رفع الفائدة الأميركية 3 مرات في 2023

قال بنك «غولدمان ساكس»، إنه يتوقع الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، بربع نقطة مئوية في كل مرة، بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.

وأظهر تقرير أول من أمس، أن أسعار المنتجين في يناير تسارعت بأكبر هامش في سبعة أشهر، في حين أظهر تقرير آخر أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير المتوقع الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وتقدر أسواق المال حالياً أن يصل معدل سعر الفائدة النهائي إلى 5.3% بحلول يوليو المقبل.