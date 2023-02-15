إير نيوزيلندا تستأنف الخدمات بجميع المطارات بعد إلغاء رحلات بسبب الإعصار

قالت شركة الطيران إير نيوزيلندا الأربعاء إنها استأنفت خدماتها لجميع المطارات بعد أن أدى الإعصار جابرييل إلى إلغاء 821 رحلة وأثر على 49 ألف عميل.

وقالت الشركة إن استئناف الخدمات يشمل المناطق التي تضررت بشدة في نيو بليموث ونابير وجيسبورن.

وقالت الشركة إنها مرت بتعطل طفيف في الصباح أثناء عملها على استئناف الخدمات، إذ كانت تعمل من خلال إعادة تشغيل المسارات.