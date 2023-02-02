هونج كونج تعتزم توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية لإنعاش السياحة

أعلن الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي الخميس، أنه من المقرر توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية لجلب الزوار المطلوبين بشدة في إطار حملة دعاية عالمية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن جون لي خلال إيجاز صحفي عن هذه الهدية في معرض إطلاق حملة هالو هونج كونج وقال "إنها تعد على الأرجح أكبر ترحيب على الإطلاق في العالم".

وألقى لي الضوء على إقامة عدد من الفعاليات المقبلة بما في ذلك ماراثون، وذلك في كلمات ألقاها بالإنجليزية والماندرين والكانتونية.

وتسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد وإصلاح الصورة العالمية للمدينة التي تضررت جراء المظاهرات التي غالبا ما كانت عنيفة في 2019، وفرض قوانين أمنية صارمة في 2020 وثلاث سنوات من العزلة التي فرضتها على نفسها خلال جائحة فيروس كورونا. وتراجع إجمالي الناتج المحلي بواقع 3.5 % العام الماضي، وهو ثالث انكماش خلال أربع سنوات.

وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلًا عن مصدر لم تسمه، بأنه سوف يتم توزيع أغلب التذاكر الجوية المجانية من جانب شركات طيران تشمل "كاثي باسيفيك ايروايز" وشركتها منخفضة التكلفة "إتش كيه إكسبريس".

واستقبلت هونج كونج نحو 605 آلاف زائر العام الماضي فيما أسقطت المدينة تدريجيا قيود الحد من انتشار كورونا، بارتفاع من 91 ألف في 2021، بحسب مجلس السياحة المحلي. وهذا مقابل نحو 56 مليون في 2019 قبل وقوع الجائحة.