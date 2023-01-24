"ماروتي سوزوكي إنديا" تسجل أرباحا تفوق التوقعات خلال الربع الأخير

سجلت شركة "ماروتي سوزوكي إنديا" المحدودة في الهند، أرباحًا أعلى من تلك المتوقعة خلال الربع الأخير من العام، في ظل انتعاش مبيعات السيارات وتحسن مشاكل سلاسل التوريد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوحدة التابعة لشركة "سوزوكي موتور" اليابانية، قولها في بيان لها بالبورصة الثلاثاء، إن صافي الدخل الخاص بأكبر شركة مصنعة للسيارات في الهند، زاد بمعدل أكثر من الضعف ليصل إلى 23.5 مليار روبية (288 مليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وقد تجاوزت الزيادة متوسط تقديرات المحللين التي بلغ قدرها 18.51 مليار روبية، والتي وردت في استطلاع أجرته "بلومبرج" لشركات السمسرة.

كما تجاوزت الإيرادات تقديرات خبراء الاقتصاد وارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 290.4 مليار روبية. وارتفع إجمالي حجم التكاليف بنسبة 21% ليصل إلى 269.5 مليار روبية، بينما ارتفعت تكاليف المواد الخام بنسبة 1.7% فقط بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

جدير بالذكر أن "ماروتي" تعمل على تجديد عروض منتجاتها لاستعادة حصتها في السوق من منافستيها "هيونداي موتور" و"تاتا موتورز".