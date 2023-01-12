أوزبكستان تخطط لزيادة إنتاجها من الفحم واليورانيوم

قدمت حكومة أوزبكستان للرئيس شوكت ميرزيوييف، خططًا لزيادة إنتاج الفحم واليورانيوم، بحسب ما ورد في بيان نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم.

وجاء في البيان أن أوزبكستان قامت على مدار الأعوام الخمسة الماضية، بزيادة إنتاج الفحم ليصل إلى 5.3 ملايين طن سنويًا مقابل 4 ملايين طن، كما يظهر البيان أن احتياطيات البلاد من الفحم تقدر بنحو ملياري طن.

ويسعى الرئيس ميرزيوييف إلى جذب المستثمرين إلى مشروعات تعدين الفحم، وزيادة إنتاج الفحم عالي الجودة.

أما فيما يتعلق باليورانيوم، فقد حث الرئيس على تسريع "مشاريع التعاون"، لتحسين كفاءة التعدين والمعالجة، واستكشاف رواسب جديدة.

جدير بالذكر أن شركة "نافويوران" المملوكة للدولة، ستقوم بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 14 يوليو لعام 2022، بمضاعفة إنتاج اليورانيوم إلى 7.1 ألف طن بحلول عام 2030.