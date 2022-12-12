إنفاق المستهلك هو إجمالي الأموال التي ينفقها الأفراد والأسر على السلع والخدمات النهائية للاستخدام الشخصي في الاقتصاد. وتشمل المقاييس المعاصرة لإنفاق المستهلكين، جميع المشتريات الخاصة للسلع المعمّرة وغير المعمّرة والخدمات.

ويمكن اعتبار إنفاق المستهلك مكملاً للادخار الشخصي، والإنفاق الاستثماري، والإنتاج في الاقتصاد. ويعد استهلاك السلع النهائية (ليس السلع الرأسمالية أو الأصول الاستثمارية) نتيجة للنشاط الاقتصادي والدافع النهائي له، وهو عنصر رئيس في جانب الطلب. كما يعد إنتاج السلع الاستهلاكية أيضاً جزءاً مهماً من جانب العرض.

ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن «الإنفاق الاستهلاكي» هو أهم محدد على المدى القصير للأداء الاقتصادي، وهو أكبر عنصر في الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

وإذا أنفق المستهلكون الكثير من دخلهم حالياً، فقد يتعرض النمو الاقتصادي المستقبلي للخطر، بسبب عدم كفاية المدخرات والاستثمار. لذلك، فإن من الطبيعي أن يكون الإنفاق الاستهلاكي مهماً للشركات، وكلما ازداد المال الذي ينفقه المستهلكون في شركة معينة، كان أداء الشركة أفضل.