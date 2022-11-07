بدء وصول القادة إلى مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ

بدأ قادة العالم يتوافدون، اليوم، إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" بمصر فيما يتعرضون لضغوط لتعزيز تعهداتهم المناخية إزاء الاحترار الآخذ بالارتفاع ولتوفير دعم مالي للدول الفقيرة أكثر المتضررين من التغير المناخي.

فقد وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مقر المؤتمر.

وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات الاثنين والثلاثاء أمام المندوبين المجتمعين بشرم الشيخ في إطار "كوب27".