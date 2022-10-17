وزارة التراث والسياحة العُمانية تطلق فعالية "مرحبًا عُمان"

تنظم وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان فعالية "مرحبًا عُمان" خلال الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر الحالي، والتي تجمع عددًا من العاملين والمطورين في مجال السياحة من دول الخليج العربي، من ضمنها الإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، بهدف فتح آفاقًا جديدة في السياحة العمانية؛ ولكي يرى العالم ما أبدعته، وما أضافته من جهود في تطوير القطاع السياحي، بجانب الترويج الذكي للمنتجات والخدمات السياحية التي تقدمها سلطنة عمان لزوارها، وتعزيز أواصر العلاقة بين شركاء القطاع السياحي العماني مع نظرائهم من دول الخليج العربي.

وتاتي فعالية "مرحبا عُمان" ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تنظمها وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان لدعم وتعزيز القطاع السياحي وزيادة النمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية وتعظيم استفادة المجتمع ومؤسساته الصغيرة والمتوسطة، ودعم الجهود التي تسهم في تطوير صناعة السياحة وتوقيع العديد من الاتفاقيات وإقامة المشاريع المشتركة وتوفير الميزات التنافسية والباقات السياحية الجاذبة في هذا الجانب.

وتتزامن تلك الفعالية مع الحملات الترويجية التي تنفذها عدة جهات حكومية وخاصة بسلطنة عمان للترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية خلال فترة كأس العالم فيفا 2022 في قطر. وتتضمن فعالية مرحبا عُمان العديد من الاعمال من بينها الاجتماعات والنقاشات الثنائية بين الوفد المشارك والذي يمثل عدداً من الشركات والمؤسسات السياحية من دول الخليج العربي وبمشاركة ايضاً وفد من سلطنة عمان ممثلين لشركات السفر والسياحة و الفنادق السياحية العمانية، وحضور ورشة عمل يتم من خلالها تقديم حوارات عن المنتجات والمقومات السياحية التي تحضي بها سلطنة عمان، بالإضافة الى ذلك تنظم ايضاً وزارة التراث والسياحة للوفد المشارك رحلة تعريفية للتعرف عن كثب عن المواقع السياحية التي تتميز بها سلطنة عمان.

وقال هيثم بن محمد الغساني المدير العام للترويج السياحي في وزارة التراث والسياحة العمانية: "يعد السوق السياحي إحدى أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياح الى سلطنة عمان والتي تشتهر بجمال طبيعتها والإرث والتاريخ وأصالة التراث العماني فضلًا عن العروض السياحية الاستثنائية التي تقدمها لزوارها، فيما تتيح الجولات الترويجية التي تنظمها الوزارة فرصة مثالية لشركائنا في دول الخليج العربي للاطلاع على التجارب السياحية عالمية المستوى والتعرف على العروض الحصرية والفعاليات المتفرّدة التي تقدمها السلطنة".

وأضاف: "هدفنا من تنفيذ فعالية "مرحبا عُمان" هو تعزيز جهودنا الرامية إلى استقطاب المزيد من السياح من السوق الخليجي بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية القطاع السياحي 2040. معرباً عن ثقته في السير بخطى ثابتة نحو إبرام شراكات جديدة مع وكالات السفر والسياحة المحلية ومن ثم تعزيز القطاع السياحي في السلطنة وترسيخ مكانتها التنافسية على خارطة السياحة العالمية".