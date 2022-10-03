ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بسبب ضعف الدولار وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1665.29 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارا من الساعة 0115 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1673.30 دولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.2 في المئة مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج