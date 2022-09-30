"هيتاشي" تستحوذ على الأسهم المتبقية في "إيه بي بي"

أعلنت شركة"هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy Ltd، ومقرها دبي، اليوم، أن شركة "هيتاشي" Hitachi Ltd وقعت اتفاقية نقل ملكية الأسهم المتبقية البالغة 19.9 % من شركة "إيه بي بي" ABB Ltd، وذلك بموجب اتفاقية الاستحواذ الموقعة في 17 ديسمبر 2018. يأتي ذلك متماشياً مع الخطة وقبل الموعد المحدد، فيما سيتم استكمال عملية نقل الأسهم بحلول نهاية ديسمبر 2022، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية.

وقال يوشيهيكو كاوامورا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي والرئيس المالي لشركة "هيتاشي" المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركة "هيتاشي إنرجي": "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته شركة "هيتاشي إنرجي"، ونتطلع قدماً إلى دعم خطة هيتاشي إنرجي لعام 2030، كما جرى الإعلان عنها خلال "يوم المستثمرين بشركة هيتاشي 2022".

وتحرز شركة"هيتاشي إنرجي" تقدماً جيداً من خلال عروض محفظتها التي تعمل على تعزيز نظام الطاقة وتوسيعه وتطويره دعماً للعملاء والشركاء عبر دورة الحياة بأكملها لتمكين نظام طاقة يتسم بالاستدامة والمرونة والأمان. كما أن الشركة تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لتسريع تبني الطاقة الكهربائية المتنامية في قطاعات النقل والصناعة والبناء من خلال خطة النمو طويلة المدى لشركة هيتاشي إنرجي للعام 2030.

وقال كلاوديو فاشين، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي لشركة "هيتاشي" والرئيس التنفيذي لشركة "هيتاشي إنرجي": "ستشكل الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لنظام الطاقة بأكمله، كما أن الحاجة الملحة للتحول في مجال الطاقة تستدعي منا التعاون والابتكار عبر أصحاب المصلحة والقطاعات، وما يدعو إلى السرور هو أنه بإمكاننا العمل الآن. تعمل كل من "هيتاشي" و"هيتاشي إنرجي" على استحداث أوجه التآزر من خلال الجمع بين التقنيات الرقمية والطاقة التي تسهم في التحول العالمي للطاقة. سنعمل على تسريع وتيرة جهود التآزر والرقمنة والخدمة وسنواصل نشر كل من تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية "OT" على نطاق واسع وبسرعة، في ظل مساعينا لتطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة".



يستند التقدم الملحوظ الذي حققته الشركة إلى التزام شركة "هيتاشي"، وفريق عالمي متنوع ومتحمس يتكون من 40 ألف موظف في شركة "هيتاشي إنرجي"، إضافة إلى القوة الدافعة المستمدة من تطوير التكنولوجيا المبتكرة ونشرها من أجل رؤية محايدة للكربون تصبح من خلالها الكهرباء الركيزة الأساسية لنظام الطاقة بأكمله.

واستناداً إلى الخبرة المشتركة الممتدة لما يقرب من 250 عاماً لدى كل من "هيتاشي إنرجي" و"هيتاشي"، استفادت "هيتاشي إنرجي" من منصة الطاقة الخاصة بها جنباً إلى جنب مع الحلول الرقمية من "هيتاشي"، وأطلقت حلولاً مثل منصة "لومادا لإدارة أداء الأصول" Lumada Asset Performance Management ومؤخراً منصة "لومادا للرصد" Lumada Inspection Insights.