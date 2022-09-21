"الفيدرالي الأمريكي" يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عقد اليوم.

وقرر الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مع نهاية اجتماعه اليوم، زيادة معدل الفائدة إلى نطاق بين 3% و3.25% اعتباراً من غد الموافق 22 سبتمبر الحالي.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022، والمرة الثالثة على التوالي التي يرفعها بمقدار 75 نقطة أساس.

وكان الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو الماضي، ومثلها في يونيو السابق عليه في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي متوافقاً مع توقعات خبراء اقتصاد ومحللون لدى بنوك عالمية حيث رجحوا لوكالة أنباء الإمارات "وام" أمس، رفع أسعار الفائدة الأمريكية بواقع 75 نقطة أساس أو ما نسبته 0.75% في ظل المساعي للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وسجلت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا في أغسطس الماضي، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، بعد أن أعلنت وزارة العمل مؤخراً أن التضخم ارتفع بنسبة 0.1% بعدما ظل دون تغيير في يوليو السابق عليه، بينما زاد التضخم السنوي بنسبة 8.3%.