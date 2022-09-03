يعرف سعر الفائدة، بأنه المبلغ الذي يفرضه المُقرض على المقترض، على شكل نسبة مئوية من المبلغ المقترض. وعادة ما يتم حساب معدل الفائدة على القرض على أساس سنوي يُعرف باسم النسبة السنوية.

ويمكن تطبيق معدل الفائدة على المبلغ المقترض من بنك من حساب توفير أو شهادة إيداع.

وتعد الفائدة بالأساس، عبارة عن رسوم يتحملها المقترض مقابل استخدام الأصل.

ويمكن أن تشمل الأصول المقترضة النقد والسلع الاستهلاكية والمركبات والممتلكات.

وبسبب هذا، يمكن اعتبار سعر الفائدة على أنه «كلفة المال»، فمعدلات الفائدة المرتفعة تجعل اقتراض المبلغ نفسه من المال أكثر كلفة.

وقد يقترض الأفراد المال لشراء المنازل، أو لتمويل المشروعات، أو إطلاق الأعمال التجارية وتمويلها، فيما تحصل الشركات على قروض لتمويل المشروعات الرأسمالية وتوسيع عملياتها عن طريق شراء أصول ثابتة وطويلة الأجل مثل الأراضي والمباني والآلات.