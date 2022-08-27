ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا

رفعت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة، سقف الأسعار بنسبة 80% اعتباراً من أكتوبر المقبل، ما قد يؤدي إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء أيضاً «بشكل كبير» العام المقبل، وسط أزمة غلاء المعيشة في البلاد.

وقال مكتب أسواق الغاز والكهرباء «أوفغيم»، إنّ «سقف (الأسعار) سينتقل من 1971 جنيهاً إسترلينياً سنوياً لكل أسرة متوسطة إلى 3549 جنيهاً إسترلينياً ابتداءً من أكتوبر 2022»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن «الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب (كوفيد-19)، وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا». ونظراً للوضع الحالي، حذر «مكتب أسواق الغاز والكهرباء» من أنّ «الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال عام 2023»، داعياً إلى تقديم مساعدات «عاجلة».

وبما أن هذه العتبة احتُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من 4000 جنيه إسترليني في يناير المقبل، وحتى 6000 جنيه في الربيع، حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز 10% على أساس سنوي في بريطانيا.