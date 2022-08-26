أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 3 دولارات

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 3 دولارات بعد مكاسبها في الجلسة الماضية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.18% أو ما يعادل 3.15 دولار إلى 1755.6 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:44 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.18% تعادل 3.25 دولار لتصل إلى 1768.85 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 19.14 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.01% إلى 874.55 دولار، ونزل البلاديوم بنسبة 0.27% إلى 2136.02 دولار.