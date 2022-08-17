أسعار الذهب تتراجع عالمياً وتفقد نحو 3 دولارات

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنحو 3 دولارات خلال تداولات اليوم، لتواصل هبوطها منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.16% أو ما يعادل 3 دولارات إلى 1772.8 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 3.02 دولارات لتصل إلى 1787.1دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين بنسبة 0.34% إلى 928 دولارا، وانخفضت الفضة بنسبة 0.82% إلى 19.92 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.29% إلى 2155.27 دولار.