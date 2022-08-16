"دويتشه بان" الألمانية تتعاقد لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر

شهد وزير النقل المصري كامل الوزير توقيع وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بإدارة وتشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر، واتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" و"السويدي اليكتريك".

ووفق بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، يمهد توقيع الوثيقة للتعاقد النهائي لإدارة وتشغيل الشبكة لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى وبإجمالي فترة تعاقد 30 سنة.

وأكد وزير النقل المصري أن هذا التوقيع "يأتي في اطار خطة تعظيم التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال الادارة والتشغيل لمشروعات النقل الحديثة ، لافتاً إلى أن الاتفاق يشمل نقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين حيث تمثل نسبة الموارد البشرية المصرية بالشركة 90% من إجمالي العاملين وهو مايعد أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين" .

وأضاف أن التعاقد مع الشركة الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع خطوه هامة في هذا المجال نظرا لأن دويتشه بان من الشركات الرائدة فى العالم فى مجال تشغيل وصيانة السكك الحديدية حيث تقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد المانيا بإجمالي أطوال (34 ألف كم) وتقوم بتشغيل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية في العديد من دول العالم ( أمريكا - المملكة المتحدة - الدنمارك - هولندا - بولندا - كندا - ارجواي - الهند - الامارات).

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد بنظام المشاركة في الإيرادات، لافتاً إلى أن شركة "دويتشه بان" ستقوم بانشاء شركة تحت مسمى "دويتشه بان مصر"، بالشراكة مع شركة السويدي اليكتريك، ستقوم بإدارة وتشغيل الشبكة.

ولفت البيان إلى أن أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع(ركاب -بضائع) تبلغ 2000 كم حيث يبلغ طول الخط الأول ( العين السخنة / العلمين / مطروح / الفيوم ) 660 كم والثاني(الفيوم - بني سويف- أسوان- أبوسمبل) 1100 كم، والثالث( قنا/الغردقة/ سفاجا) 225 كم.