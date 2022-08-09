تسارع معدل التضخم في المجر بأعلى وتيرة منذ 24 عاما

تسارع معدل التضخم في المجر بأعلى وتيرة لها منذ 24 عاما، دون إعطاء أي مهلة للبنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة إلى أقصى حد في الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7ر13% في يوليو عن العام السابق، لتتجاوز بذلك جميع التقديرات التي وردت في استطلاعات وكالة "بلومبرج" للانباء. وكان التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة، أعلى من 7ر16%، مما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية واسعة النطاق في الاقتصاد.

ورفع محافظو البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسي بواقع أكثر من 800 نقطة أساس هذا العام، تشمل 200 نقطة أساس الشهر الماضي، بينما يكافح صانعو السياسة من أجل كبح جماح التضخم ودعم الفورنت المجري.

يشار إلى أن العملة المجرية كانت صاحبة ثالث أسوأ أداء في الأسواق الناشئة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي، حيث تراجعت بنسبة تزيد على 8% أمام اليورو.