قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها



سجلت قناة السويس السبت أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخها بعد أن عبرت 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قوله إن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 ملايين طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.2 مليون طن.