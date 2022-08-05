لتجنب الاحتيال.. 5 نصائح لمعاملات دفع إلكتروني آمنة

مع تزايد نشاط الإقبال على التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي للخدمات خلال موسم الصيف، تزداد محاولات التصيد والقرصنة الإلكترونية لمستخدمي شبكة الإنترنت على المستوى العالمي، ما يرفع من أهمية زيادة الوعي بطرق تجنب تلك المحاولات واتمام عمليات السداد الأمن للمشتريات.

ودعت شركة "كاسبرسكي" الدولية لحلول وأنظمة الأمن الإلكتروني عبر تقرير أصدرته أخيرا، المستخدمين إلى أهمية تجتب بعض الممارسات و اتباع بعض التدابير التالية للتمكّن من الاعتماد على تقنيات الدفع الرقمي بأمان:

• عدم مشاركة الآخرين رمز التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو أية معلومات مالية أخرى، سواء كانوا عبر الإنترنت أو غير ذلك.

• تجنُّب استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة لإجراء أية معاملات مالية عبر الإنترنت.

• استخدام بطاقة ائتمان أو خصم مباشر منفصلة وخاصة بإجراء المعاملات عبر الإنترنت، مع وضع حد للإنفاق عليها ما يمكن أن يساعد في تتبّع المعاملات المالية.

• التسوُّق من المواقع الرسمية والموثوق بها.

• استخدام حلّ أمني موثوق به على جميع الأجهزة المستخدمة في إجراء المعاملات المالية. ويساعد هذا الحلّ على اكتشاف النشاط الاحتيالي أو المشبوه والتحقق من أمن المواقع التي تجري زيارتها.