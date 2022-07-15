استقرار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

تشير بيانات مشغلي شبكات خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، عبر أوكرانيا، إلى استقرار تدفق الإمدادات، أمس، في حين أن خط «نورد ستريم1» الرئيس الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا متوقف عن العمل حتى الأسبوع المقبل لأعمال الصيانة السنوية.

وذكرت «وكالة بلومبرغ للأنباء» أن من المتوقع وصول كمية الغاز الطبيعي التي مرت إلى أوروبا عبر أوكرانيا أمس إلى 41.6 مليون متر مكعب، مقابل 41.3 مليون متر مكعب أول من أمس.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن كميات الغاز الروسي العابرة لأوكرانيا تراجعت منذ مايو الماضي، عندما خرجت نقطة ضخ أخرى في شرق أوكرانيا من الخدمة بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقاً للعقود بين دول أوروبا وروسيا، يفترض أن تضخ روسيا 109.6 ملايين متر مكعب يومياً عبر النقطتين المتوقفتين، إضافة إلى 77.2 مليون متر مكعب عبر نقطة «سودزا».

في الوقت نفسه، فإن من المتوقع أن يكون خط غاز «يامال-أوروبا» نقل 3.2 غيغاواط/ساعة من ألمانيا إلى بولندا أمس، مقابل 3.3 غيغاواط/ساعة، أول من أمس.

يذكر أن هذا الخط كان ينقل الغاز الروسي من بولندا إلى ألمانيا، لكن شركة «غازبروم» الروسية محتكرة تصدير الغاز الروسي، أوقفت الضخ في هذا الخط بدعوى أن الشركة البولندية المشغلة له خاضعة لعقوبات روسية منذ مايو الماضي.

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