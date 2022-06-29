المصدر: إعداد: سامح عوض الله

هي نوع من التكنولوجيا التي تعتبر صديقة للبيئة بناء على عملية الإنتاج أو سلسلة التوريد الخاصة بها. ويمكن أن تشير أيضاً إلى إنتاج الطاقة النظيفة، واستخدام أنواع الوقود البديلة، والتقنيات الأقل ضرراً على البيئة من الوقود الأحفوري.

وتشمل التكنولوجيا الخضراء منطقة واسعة من البحث العلمي، بما في ذلك الطاقة وعلوم الغلاف الجوي، والزراعة، وعلوم المواد والهيدرولوجيا.

وتهدف العديد من التقنيات الخضراء إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، من أجل منع تغير المناخ، فيما تعد الطاقة الشمسية واحدة من أنجح التقنيات الخضراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news