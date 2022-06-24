30% نمواً في الطلب على مبيعات السيارات الكهربائية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي



أفاد الرئيس التنفيذي في شركة "نيو أتو" لتوريد السيارات، بلال نصر، بأن "الأسواق المحلية شهدت منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري وحتى الفترة الحالية نموا في الإقبال على مبيعات السيارات الكهربائية وذلك بنسب تقدر بنحو 30% وفقا للمؤشرات السوقية المرصودة".

وأشار في تصريحات لـ"الإمارات اليوم" خلال لقاء صحافي بدبي أمس، إلى أن "نسب النمو في الاقبال على السيارات الكهربائية تتجاوز معدلات الطلب خلال أعوام ما قبل جائحة "كورونا"، لافتا إلى أن "النمو الكبير في الطلب على تلك السيارات يرجع إلى ارتفاع الوعي لدى المستهلكين بأهمية وجدوى تلك السيارات، إضافة إلى زيادة التنوع في السيارات الكهربائية المطروحة بالأسواق مقارنة بالفترات السابقة".

وأوضح أن "التوسع في تطوير البنية التحتية بالدولة من حيث نشر مناطق متعددة لشحن السيارات الكهربائية من العوامل التي ساهمت في دعم نمو الطلب على السيارات الكهربائية أخيرا".

وأضاف أن "تنوع الخيارات المطروحة للسيارات الكهربائية بالأسواق أتاح بدائل سعرية أكبر للمستهلكين في الاختيار بين أنواع السيارات"، متوقعا ارتفاع معدلات الطلب بنسب أكبر خلال الفترات المقبلة على تلك السيارات مع اعتزام عدد كبير من الشركات العالمية المنتجة إطلاق إصدارات جديدة للسيارات الكهربائية في أسواق الدولة والمنطقة".

وقال إن "الأسواق أصبحت تتوافر فيها حاليا طرز للسيارات الكهربائية بأسعار تقارب من طرز سيارات الوقود التقليدية، ولكن مع فارق انخفاض كلفة التشغيل على المدى الطويل من الاستخدام"، لافتا إلى أن "استمرار زيادة الطلب على السيارات الكهربائية سيدعم من ارتفاع القيمة السوقية لإعادة البيع لتلك السيارات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news