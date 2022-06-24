المصدر: إعداد:سامح عوض الله

هو انخفاض القوة الشرائية لعملةٍ مع زيادة متوسط مستوى الأسعار لسلة من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة؛ فالارتفاع في الأسعار - ويعبر عنه غالباً كنسبة مئوية - يعني أن وحدة العملة تشتري فعلياً أقل مما كانت عليه سابقاً.

هناك ثلاثة أسباب رئيسة للتضخم هي: تضخم الطلب، تضخم الكلفة، التضخم الداخلي. ويشير «تضخم الطلب» إلى المواقف التي لا يتم فيها إنتاج منتجات كافية لمواكبة الطلب، ما يرفع أسعارها، أما «تضخم الكلفة» فيحدث عندما ترتفع كلفة إنتاج المنتجات، ما يضطر الشركات إلى رفع أسعارها، فيما يحدث «التضخم الداخلي» عندما يطالب العمال بأجور أعلى، فترتفع الأسعار لتعويض تكاليف الأجور.

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