السيطرة على محاولة اختراق معلومات وبيانات «الكويتة للطيران»

المصدر: موقع الامارت اليوم

أكد مسؤول رفيع المستوى فى شركة الخطوط الجوية الكويتية أنه تمت السيطرة التامة على اختراق المعلومات الذي تعرضت له الشركة من أحد القراصنة «هاكر»، مشيراً إلى استعادة الموقع خلال ساعتين.

ولفت المصدر لصحيفة «الراي» إلى أن أيا من بيانات «الكويتية» لم يتعرض إلى التسرب، وأنه تم العمل على اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لتعزيز أمن معلومات «الكويتية» ومسافريها، بالتعاون مع شركتها التابعة شركة الانظمة الآلية.

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