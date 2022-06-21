سويسرا تستورد 3 أطنان من الذهب الروسي رغم الحرب الأوكرانية

المصدر: د ب ا

استوردت سويسرا ذهبا من روسيا لأول مرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية أظهرت أنه تم شحن أكثر من ثلاثة أطنان من الذهب من روسيا إلى سويسرا في مايو الماضي. وتعد هذه أول شحنة بين الدولتين منذ فبراير الماضي.

وتمثل الشحنات 2% من واردات الذهب لسويسرا الشهر الماضي.

يشار إلى أن سويسرا تمتلك أربع من أكبر مصافي الذهب، حيث تقوم هذه المصافي بمعالجة ثلثي الذهب في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news