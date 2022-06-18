بيتكوين ينخفض إلى أقل من 20 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2020

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكدت البيانات الواردة من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو انخفاض سعر زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أقل من ٢٠ الف دولار أمريكي للمرة الأولى منذ ديسمبر ٢٠٢٠، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في وقت كتابة هذه السطور عند ١٩,٠٦٦ دولارا، بعد أن فقدت بيتكوين علامة ٢٠ الف دولار ذات الأهمية النفسية.

وأرجع المحللون الضعف الأخير إلى مشاكل السيولة في صندوق الاستثمار ثري آروز كابيتال (المعروف باسم ٣AC) بالإضافة إلى المشكلات الحالية المرتبطة ببروتوكول التكنولوجيا المالية سيلسيوس والبيئة الكلية.



إلى ذلك تراجعت الغالبية العظمى من العملات المشفرة بأكثر من ٩٠٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن مجموعة أساسية تمكنت من البقاء في الصدارة

وفقًا لبيانات الأسعار من كوين غيكو المتخصصة في العملات المشفرة، فقد شهد السوق الهابط الحالي انخفاض ٧٢ من أعلى ١٠٠ عملة بأكثر من ٩٠٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن بين العشرة الأوائل من العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، انخفضت تسع منها أقل من ٩٠٪ خلال التراجع الحالي في السوق. بيتكوين (BTC)، وهي أكبر عملة مشفرة، انخفضت بنسبة ٧٠,٣٪ من أعلى مستوى لها في نوفمبر عند ٦٩٠٠٠ دولار. المركز الثاني تحتله إيثريوم (ETH) التي انخفضت بنسبة ٧٨٪ عن أعلى مستوى لها عند ٤٨٧٨ دولارًا.

ومن بين العشرة الأوائل: باينانس كوين (BNB) وكاردانو (ADA) وسولانا (SOL) وبولكادوت (DOT) والتي انخفضت بنسبة تتراوح بين ٦٨٪ و٨٨٪ (باستثناء العملات المستقرة الثلاثة USDT وUSDC وBUSD). كانت ريبل (XRP) هي الاستثناء، حيث تتبع هبوطًا بنسبة ٩٠,٥٦٪ من أعلى مستوى على الإطلاق.

متوسط ​​الانخفاض من أعلى مستوى لهذه العملات العشرة الأولى هو ٧٩٪، بينما من بين أفضل ٢٠ عملة، فإن متوسط ​​الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق هو ٨١,١٪.

ويبدو أن توكنات البورصات تعمل بشكل أفضل من العديد من القطاعات الأخرى بمتوسط ​​انخفاض بنسبة ٦٨,٣٪ من أعلى مستوياتها قياسية.

الأفضل أداءً هناك هو توكن LEO، الذي انخفض بنسبة ٣٨,٨٧٪ فقط، والذي أفاد كوينتيليغراف أنه شهد "عمليات شراء قوية عند مستويات منخفضة" يوم ١٣ يونيو. LEO هو توكن الخدمة المستند إلى إيثريوم لبورصة بيتفينكس ومنصات التداول التي تديرها آي فينكس ويستخدم لخفض الرسوم على المتداولين.

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