الريال يصل لـ 5 جنيهات.. السعوديون يتصدرون الجنسيات العربية في السياحة إلى مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تباين سعر الريال السعودي، أمس، مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة في مصر، ووصل، اليوم، سعر الريال إلى 5 جنيهات، وهذا الارتفاع يتخطى مستويات 2014 الذي وصل الريال فيه إلى 4.90 في مقابل الجنية المصري وهو أعلى سقف وصل إليه الريال السعودي.

وقال رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية محمد ثروت ، إن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية بدأت بالقدوم إلى مصر بداية من الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أن أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر حالياً رفعوا نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ.

وأشار ثروت إلى أن السياح السعوديين مازالوا يحتلون المركز الأول كأكثر السياح العرب قدوماً إلى مصر، موضحاً أن السعودية تحتل المركز الأول عربياً في إرسال السياح لمصر منذ أن استأنفت رحلاتها إلى مصر قبل نحو عام وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

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