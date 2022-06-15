"فورد" تستدعي نصف إنتاجها من "موستانغ" الكهربائية بسبب خلل في البطارية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت شركة فورد استدعاءً أكثر من 48000 سيارة كروس أوفر موستانج ماك-إي بسبب مخاوف من عيوب في السلامة قد تؤدي لمنع حركة السيارة، حسبما قالت شركة صناعة السيارات في بيان، وذلك وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

وقات الشبكة الإخبارية أن العطل ينطوي على ارتفاع درجة حرارة محتمل لموصلات الجهد العالي لبطارية السيارة، مما قد يؤدي إلى فشل السيارة في بدء التشغيل أو فقدان الطاقة أثناء الحركة.

ووفقا لبيان الشركة فإنه "قد يؤدي فتح قواطع الحرارة الزائدة عن الحد الذي يفتح أثناء القيادة إلى فقدان القوة المحركة ، مما قد يزيد من مخاطر وقوع حادث".

وتقول فورد إن 48924 سيارة Mustang Mach-E مباعة في الولايات المتحدة متأثرة بالمشكلة وهو ما يقترب من نصف عدد المركبات المقدرة بـ 100000 التي تم إنتاجها خلال ذلك الوقت.

ويعتبر هذا الإعلان أحدث زوبعة مؤثرة على طرح فورد لسيارتها الكهربائية في السوق والتي ساعدت في دفع صانع السيارات إلى المركز الثاني في مبيعات السيارات الكهربائية خلف تسلا، وتشمل المركبات المتضررة طرازات العام 2021 و 2022 التي تم بناؤها بين 27 مايو 2020 و 24 مايو 2022 ، في مصنع Cuautitlan لشركة صناعة السيارات في المكسيك.

وأرسلت شركة فورد إشعارًا إلى وكلائها أيضًا، تحذرهم فيه من بيع أي موستانج Mach-Es حتى يتم إصدار إصلاح للبرنامج.

وقال المتحدث الرسمي سعيد ديب، إنه تم تقديم طلب استدعاء لدى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، على الرغم من أنه لم يتم نشره بعد على موقع الوكالة على الإنترنت.

وتقول فورد إن المشكلة يمكن حلها من خلال تحديث البرنامج بشكل تلقائي، والذي سيصدر "الشهر المقبل".

ويمكن لمالكي Mustang Mach-E أيضًا أخذ سياراتهم إلى وكيل Ford أو Lincoln لإصلاح البرامج بشكل فوري.

وقال ديب: "فورد لم تصدر تعليمات بالتوقف عن قيادة المركبات بموجب استدعاء السلامة هذا".

يأتي إشعار إيقاف البيع خلال فترة حاسمة بالنسبة لاستراتيجية فورد للكهرباء ، حيث وصلت شاحنات البرق الأولى F-150 إلى العملاء في الأسابيع الأخيرة.

أبلغت الشركة عن بيع 6254 سيارة كهربائية في مايو 2022، ما يمثل 4.2% من إجمالي حجم مبيعات فورد.

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