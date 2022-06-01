لعدم الدفع بالروبل.. "غازبروم" الروسية توقف عمليات تسليم الغاز لشركتين أوروبيتين

المصدر: وكالات

أكدت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم، وقفا كاملا لإمدادات الغاز لشركتي Orsted الدنماركية و Shell Energy Europe (شركة تابعة لشركة شل الأوروبية) بسبب عدم الدفع بالروبل.

وجاء في بيان غازبروم: "أوقفت غازبروم تمامًا إمدادات الغاز إلى Orsted Salg & Service A / S (الدنمارك) بسبب عدم الدفع بالروبل. لم تتلق شركة "غازبروم إكسبورت" مدفوعات إمدادات الغاز في أبريل من Orsted Salg & Service وفقًا للمرسوم الرئاسي الروسي رقم 172 بتاريخ 31 مارس 2022. كما لم تحصل على المدفوعات من Energy Europe لإمدادات الغاز في أبريل".

في عام 2021، زودت شركة غازبروم إكسبورت Orsted Salg & Service بـ 1.97 مليار متر مكعب من الغاز، والتي بلغت حوالي 2/3 من إجمالي استهلاك الغاز في الدنمارك. ينص العقد المبرم بين غازبروم إكسبورت وShell Energy Europe لتوريد الغاز لألمانيا على حجم يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.

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